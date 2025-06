La sindaca e la Giunta da rifare: “Farò presto. Patto Civico ha contribuito alla vittoria”

Una Giunta tutta da rifare per la sindaca Laura Nargi che – come da lei stesso ammesso – ha avviato interlocuzioni importanti in questi giorni per riformulare il suo esecutivo praticamente azzerato da oltre una settimana. Ovviamente il tempo scorre e la città non può più aspettare, per questo la prima cittadina ha assicurato : “Farò presto, in settimana ci saranno novità”.

Stando alle sue dichiarazioni la sindaca immaginerebbe un esecutivo che tengo conto, in primis, dei festiani e quindi degli assessori uscenti (a partire dai dimissionari, ma l’invito è rivolto anche ai tre revocati) ma anche del Patto Civico. “Avevo il dovere di parlare prima con la maggioranza che mi ha accompagnato in questo viaggio – ricostruisce Nargi -. Il Patto Civico ha contribuito alla vittoria, non l’ho mai negato, tant’è che sono sempre stati al mio fianco. Non li ho mai inseriti in una maggioranza reale e di questo ne ho fatto ammenda anche con loro. Stiamo parlando anche con loro. La prima richiesta è andata agli assessori dimissionari. Sto aspettando, sono assessori eletti e avevo il dovere di rivolgermi prima a loro. Ovviamente se i quattro assessori non li ho revocati, il primo invito va a loro. Questo non esclude che potrei accogliere nuovamente anche i tre revocati”. Non è esclusa neanche la nomina di qualche assessore tecnico.