Giunta, l’appello di Giugliano a Pizza: “Esecutivo rispecchi tutte le forze del campo largo”

«Parzialmente soddisfatto, ma poteva andare meglio». È il bilancio tracciato da Mimmo Giugliano, esponente socialista e candidato al Consiglio comunale nella lista “Stiamo con Nello Pizza”, che a due settimane dalla vittoria al primo turno del candidato sindaco del campo largo ha voluto fare il punto della situazione politica cittadina. Nel corso di una conferenza stampa, Giugliano ha concentrato la sua attenzione soprattutto sulla composizione della futura giunta comunale, richiamando gli impegni assunti durante la campagna elettorale. «In campagna elettorale Nello Pizza aveva annunciato un esecutivo fortemente politico, rappresentativo di ogni forza della coalizione – ha dichiarato –. Auspichiamo che possa dare seguito all’idea sulla quale si è fondato il campo largo».

Poi sui motivi della conferenza stampa spiega: «Ho voluto organizzare questa conferenza stampa perché ritengo importante fornire alcune indicazioni, naturalmente dal mio punto di vista personale, riguardo all’assetto e all’organigramma della giunta che dovrà affrontare le problematiche della città. Esiste una difficoltà insita, ben nota all’opinione pubblica, ma il campo largo rappresenta una condizione politica di grande rilevanza e, proprio per questo, deve essere sostenuto attraverso la condivisione e il coinvolgimento di tutti i partner della coalizione».

Per Giugliano, l’attuale impasse può essere superata soltanto garantendo una rappresentanza equilibrata alle diverse forze politiche che hanno contribuito alla vittoria elettorale. «Noi riteniamo che il sindaco abbia espresso, una settimana fa, un concetto molto giusto, sul quale crediamo intenda continuare a impegnarsi: garantire a ogni forza politica una rappresentatività adeguata, capace di assicurare un processo esecutivo e amministrativo efficace per questa città».

Da qui la proposta avanzata dal rappresentante socialista: «Penso che ogni partito debba indicare una soluzione, una terna di nomi oppure un singolo nominativo, per quanto riguarda la composizione politica della giunta. Pizza è una persona per bene, lo abbiamo detto e lo confermiamo. Al tempo stesso, però, i partiti devono svolgere un ruolo più ampio, andando oltre una dimensione esclusivamente soggettiva legata alla figura del sindaco. Proprio per le sue qualità personali, il sindaco dovrà essere messo nelle condizioni di favorire una soluzione equilibrata e conciliativa, nell’interesse della città e della tenuta politica del campo largo».