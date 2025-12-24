Giunta Fico, nella terna del Partito Democratico c’è anche Roberta Santaniello

AVELLINO- Ingegnere, originaria di Quindici nel Vallo di Lauro, da anni militante prima nei Giovani Democratici, poi nel Partito Democratico di Avellino, di cui ha ricoperto anche l’incarico di presidente provinciale e nelle cui liste è stata candidata alle Regionali del 2015 nella Circoscrizione di Avellino. Ecco chi e’ Roberta Santaniello, secondo i rumors politici nella terna di nomi proposti dal Partito Democratico al Governatore della Campania Roberto Fico per la nomina di assessore nel suo esecutivo. La politica ma anche un notevole curriculum personale. Intanto nel partito, dopo aver ricoperto l’ incarico di presidente provinciale, nel 2020, da referente campana di “Energia Democratica”, l’area del Pd che faceva riferimento al vice ministro dell’Istruzione, Anna Ascani, commenta la propria elezione nella direzione nazionale del Partito Democratico. L’impegno politico di Roberta Santaniello si puo’ dire che e’ nato insieme al Partito Democratico, anche perche’ si può dire che la Santaniello sia stata da sempre predestinata all’incontro tra eredi della Dc e del Pci. Suo padre, dal quale ha ereditato la passione per l’ingegneria, attivista storico del PCI di Quindici, la famiglia materna storicamente legata alla Democrazia Cristiana e alla figura dell’ex presidente del Senato Nicola Mancino. Parallelamente c’è stata una carriera professionale che la vede attualmente dirigente della Regione Campania impegnata a gestire l’edilizia sanitaria ed in particolare il segmento legato al Pnrr. Ha lavorato all’Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila per l’esame dei progetti di ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito del sisma che ha colpito la città dell’Aquila ad aprile del 2009. Nel 2016 nominata dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo staff , in particolare presso l’ “Ufficio di Interfaccia delle politiche territoriali nelle materie dei Lavori Pubblici e Protezione Civile” . Nell’incarico alla Regione Campania ha guidato il Genio Civile di Napoli, ha rappresentato la Regione Campania nei Comitati di Attuazione dei Protocolli di Intesa “riattivazione della linea ferroviaria storica Avellino – Rocchetta – S. Antonio con finalità di promozione culturale, turistica e territoriale” e “per la riattivazione della linea ferroviaria storica Benevento – Pietrelcina – Bosco Redole con finalità di promozione culturale, turistica e territoriale”, ha fatto parte del Tavolo Tecnico per gli interventi nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017 Presidenza Consiglio dei Ministri) commissario delegato per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia

interessati dal sisma dell’agosto 2017 con Ordinanza n. 3 del 25/09/2017 del Commissario Delegato (nominato OCDPC n. 476/2017), istituito con ordinanza Commissariale ai sensi dell’art. 1 comma 3 OCDPC 476 del 29/08/2017. Ha lavorato per la realizzazione del Procedimento di Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale Regionale S.I.smi.CA. (Sistema Informativo della sismica in Regione Campania) per la presentazione e gestione delle istanze di cui alla Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n. 9 – Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. E’ il Rup per la “Realizzazione del Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e

Ruggi d’Aragona” con Decreto n. 6/2018 della Direzione Generale per la tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale ai sensi del D.Lgs 50/2016 e confermato ai sensi dell’art.15 del D. Lgs 36/23 con Decreto 26 del 17 gennaio 2025. Importo stimato 320 milioni di euro. Proprio nei giorni scorsi, su richiesta della stessa Procura di Napoli, Roberta Santaniello insieme ad altri componenti della struttura che ha gestito l’emergenza Covid in Campania, dopo cinque anni e’ stata scagionata e archiviate dalle accuse sulla gestione degli ospedali modulari.