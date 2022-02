Giunta comunale di Grottaminarda, trovato l’accordo: il sindaco procede con un turnover. Una nota dell’amministrazione ripercorre le tappe di una vicenda che, a tratti, è stata anche complicata.

“Premesso che con lettera del 15 febbraio 2022 i Consiglieri Comunali Marisa Graziano, Rocco De Luca e Lucio Lanza hanno richiesto una verifica di maggioranza della maggioranza politico-amministrativa “Concreti, Liberi, Forti, Grottaminarda Città” coordinata da Giovanni Ianniciello;

considerato che nella relativa riunione di venerdì 18 febbraio è subito emerso che preliminarmente alla verifica si procedesse con l’azzeramento dell’intera Giunta composta dal Vicesindaco Marcantonio Spera e dagli Assessori Marilisa Grillo, Virginia Pascucci e Michele Cappuccio;

che il Sindaco ha ampiamente e responsabilmente motivato di non procede in questo modo, al fine di evitare un vuoto, con gravi conseguenze per la vita amministrativa impegnata con molte scadenze nel mese di febbraio e che pertanto non trovando una soluzione convergente, si è deciso un aggiornamento della riunione a lunedì 21 febbraio alle 19;

constatato che nella suddetta data le posizioni dei due gruppi ( Spera, Grillo, Pascucci da una lato e De Luca, Graziano e Lanza dall’altro) si sono confermate diametralmente opposte con evidenti, insormontabili, estremizzazioni (mantenimento assoluto da una parte e azzeramento totale dall’altra) senza il minimo cedimento, il Sindaco ha invitato a trovare una soluzione di conciliazione per non bloccare la discussione ferma su posizioni contrastanti per principio ed ha chiesto di riflettere qualche giorno, affinchè, nel rispetto degli impegni amministrativi dei documenti e della metodologia di lavoro si potesse giungere ad un punto di incontro per garantire, nel rispetto della dignità di tutti, funzionalità alla vita amministrativa.

Mercoledì 23 febbraio si è svolto il terzo e definitivo incontro. Il Sindaco ha rivolto un ultimo accorato e razionale appello a trovare una possibile conciliazione tra i due gruppi per evitare chiusure, pregiudizi e preclusione ed individuare una dignitosa soluzione rispettosa delle donne e degli uomini dell’Amministrazione e soprattutto del buon funzionamento dell’attività governativa a servizio della Comunità.

A questo punto il Sindaco, in assenza di aperture da parte dei due gruppi, ha avanzato una possibile proposta risolutiva, ha rivolto un caloroso invito alle Assessore Grillo e Pascucci di rinunciare un anno ciascuna alla funzione di Assessora ed assumere anche, temporaneamente, la carica di Capogruppo consiliare e di conferire all’attuale Capogruppo consiliare Graziano, la funzione di Assessora fino al termine della consiliatura.

La proposta del Sindaco viene accettata dalla maggioranza dei riuniti e dunque sulla base di questa intesa

il Sindaco nella giornata di oggi, giovedì 24 febbraio, nomina Assessora Marisa Graziano conservando le attuali deleghe;

in questo primo anno Marilisa Grillo svolgerà la funzione di Capogruppo e Virginia Pascucci continuerà a svolgere la funzione di Assessora, ciascuna con le proprie deleghe di riferimento e tra un anno avverrà un cambio di alternanza tra Grillo e Pascucci”.