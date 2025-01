Giuliana, ingegnere di Cervinara vince cinqantamila euro ad “Affari Tuoi”

CERVINARA- L’irpina Giuliana Cioffi, 29 anni, di Cervinara, ingegnere gestionale e si occupa di logistica in una multinazionale del settore energetico e’ stata protagonista della puntata di stasera di “Affari Tuoi” il programma presentato da Stefano De Martino, accompagnata dalla mamma Antonella, docente all’istituto onnicomprensivo di Cervinara. Cinquantamila euro, l’offerta finale che il “dottore” fa alla concorrente, quelli che accetta Giuliana, che però aveva nel pacco sorteggiato all’inizio della puntata una somma due volte più grande: centomila euro. Una puntata non iniziata benissimo ma chiusa con una sostanziale vittoria, come la stessa professionista ha voluto rimarcare. Il pacco numero due, quello estratto dall’ingegnere irpina. Una doccia fredda alla prima scelta è stata quella del pacco cinque della Toscana. C’è il premio da 300mila euro. Diecimila in quello successivo del Trentino. Il terzo colpo, quello della Valle d’ Aosta, è da 0 euro. Anche il quarto pacco, quello dell’Umbria, e’ rosso: quindicimila euro. La scelta della mamma per la Basilicata ed un collega, Erasmo, insegnante di sostegno, si rileva fortunato, ci sono 100 euro. Settantacinquemila euro invece nel pacco dell’Emilia Romagna. Arriva la prima “mossa” del dottore: cambio o offerta? Giuliana sceglie l’offerta. Ventimila euro quelli proposti. “Siamo venuti qui per giocare e divertirci, rifiuto l’offerta”. Mamma Antonella trita la busta. I rossi continuano ad inseguire l’ingegnere irpina, ventimila euro nel pacco della Lombardia. Trentamila euro nel pacco del Piemonte..La sequenza di rossi viene interrotta da un pacco di 75 euro del Molise. Rifiuta anche la seconda offerta di ventimila euro. Nel pacco numero nove delle Marche un’ altra doccia fredda: duecentomila euro. Fortunata la scelta della Puglia, duecento euro. Dieci euro nel pacco del Lazio. Giuliana rifiuta anche l’ennesima offerta di ventimila euro. Altri due tiri quelli del “dottore”. Poi la “pesca” del suo destino. Ed estrae il “cambio”. Arrivano i due tiri. Il secondo è il pacco dell’ Abruzzo, dove si pescano i “due baba’” Ha rifiutato anche l’ennesima offerta da ventimila euro. Infine il pacco 3 della Sicilia, con 500 euro. Arriva l’ offerta da 35mila euro. Quella su cui pensa molto l’ingegnere, ma alla fine rifiuta l’offerta. Ancora mamma Antonella che trita l’offerta. Arriva poi il pacco 18, quello della Sardegna, suggerito dal nonno centenario. Un euro, quello nel pacco suggerito dal nonno centenario. Alla fine restano 50 euro, 50 mila euro e 100mila euro. L’offerta per uscire dalla partita è 70mila euro. Arriva l’offerta di cinquantamila euro, che alla fine, accetta. “Bisogna sapere anche quando fermarsi”. La doccia fredda finale, quando nel pacco di Giuliana di euro ce n’erano centomila.