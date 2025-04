Giubbotto arancione e immagine votiva, la truffa del falso volontario della Misericordia

MERCOGLIANO- Giubotto arancione e immaginetta votiva. Cosi’ sarebbe scattata l’ennesima truffa in Irpinia. A segnalarla , visto che il truffatore si e’ spacciato per un loro operatore, sono stati i rappresentanti della Misericordia del Partenio. Un post via social per segnalare la frode: “Attenzione a tutti! Sta circolando un ragazzo con un giubbino arancione che sta chiedendo offerte per la Misericordia del Partenio Mercogliano sul nostro territorio lasciandovi una “immagine sacra”.Si tratta di una truffa”. Anche perché hanno spiegato i volontari, quelli veri però, che: “La Misericordia non fa questo tipo di raccolte. Se lo avvistate, chiamate immediatamente i carabinieri.

Diffondete questo messaggio per proteggere la comunità. Grazie!”.