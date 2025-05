Giro d’Italia: per la tappa in alta Irpinia è tutto pronto… tranne le strade

La “porta d’ingresso” del 108esimo Giro d’Italia in Irpinia si prepara ad accogliere la “fiumana rosa” per la tappa n.6 del tour partito dall’Albania. La tratta Potenza-Napoli, per un totale di 227 chilometri e un dislivello di 2600 metri è prevista per domani, 15 maggio.

Se il capoluogo è già “addobbato a festa” (con pure i suoi soliti e noti problemi relativi alle strade), un po’ meno lo è la provincia, in particolare l’area dell’alta Irpinia, la prima che i ciclisti attraverseranno con una difficoltà di 2 su 5. Difficoltà, probabilmente, in aumento date le condizioni in cui versa la strada ss.7 che da Sant’Andrea di Conza porta a Conza della Campania, e dove l’arrivo della corsa è previsto intorno alle 13.30.

A mobilitarsi, quantomeno nella pulizia della strada e del relativo taglio delle erbacce, è stata la Comunità Montana Alta Irpinia, in collaborazione con il Comune di Sant’Andrea di Conza.