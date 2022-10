Giro d’Italia, pronto il comitato per valorizzare le tappe irpine

Personalità del mondo scientifico, medico, della cultura, della scuola, dell’imprenditoria e dello sport. Marco Miele, tra gli imprenditori più lungimiranti della provincia di Avellino e punto di riferimento per Rcs per le due tappe irpine del Giro d’Italia 2023, sta ora lavorando alla creazione di un comitato pronto a valorizzare la grande ed irripetibile occasione di marketing e di ritorno economico che porterà con sé la grande carovana rosa.

In questo ore Miele, insieme a Giuseppe Albanese, presidente di Ecoevolution bike, sta tenendo una serie di incontri proprio per questo motivo. Come si sa, buona parte dell’Irpinia sarà “toccata” dalla kermesse: il 9 maggio arrivo al Lago Laceno, il 10 partenza da Atripalda direzione Salerno.