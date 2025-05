Giro d’Italia, maxi caduta nel Mandamento. Corsa sospesa diversi minuti

Giro d’Italia – Maxi caduta nel Mandamento Baianese: molti i corridori coinvolti, incluso Richard Carapaz. Jai Hindley, anche lui a terra, è stato costretto al ritiro.

Galeotto l’asfalto scivoloso. E’ stato raccomandato ai corridori di non correre eccessivi rischi. La corsa, dopo qualche minuto di sospensione, è stata neutralizzata a circa 70 chilometri dal traguardo di Napoli. Coinvolti nella maxi caduta una dozzina di corridori. L’asfalto bagnato si è trasformato in una saponetta fatale: tutte le ambulanze e i mezzi di soccorso sono accorse sul luogo dell’incidente e la giuria ha deciso di neutralizzare tutti i tempi: si arriverà a Napoli per la volata solo per giocarsi la vittoria di tappa.