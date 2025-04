L’edizione numero 108 del Giro d’Italia prenderà il via dall’Albania, che ospiterà la Grande Partenza della Corsa Rosa per la prima volta nella sua storia. Ad aprire le danze venerdì 9 maggio, sarà una frazione di media montagna con partenza da Durazzo (Dürres) e arrivo a Tirana (Tiranë), una riedizione della “tappa di montagna in città” per un totale di 1800 metri di dislivello disseminati in 164 km. A seguire, sabato 10 maggio le vie di Tirana (Tiranë) ospiteranno una cronometro individuale di 13,7 km, un test importante per le ambizioni dei ciclisti che lotteranno per la classifica generale.

Anche quest’anno, il tour toccherà la Regione Campania e alcune località irpine, precisamente il 15 maggio 2025, con una difficoltà di 2 su 5.

Nella tappa n. 6 che interessa la tratta Potenza-Napoli, per un totale di 227 chilometri e un dislivello di 2600 metri, il Giro passerà per:

– Sant’Andrea di Conza (Corso Cesare Battisti)

– Conza della Campania (Corso Europa)

– svincolo di Morra de Sanctis

– Lioni

– svincolo di Nusco

– Cassano Irpino

– Volturara

– Atripalda (Via Nazionale e Via Appia)

– San Potito Ultra (Via Pertini)

– Avellino

– Monteforte Irpino – che sarà anche Gran Premio della Montagna di terza categoria

– Baiano

Nella città capoluogo, la scia passerà per Piazza Libertà e Viale Italia.

Si tratta della tappa più lunga del Giro. Da Potenza attraverserà le montagne lucane fino al Valico di Monte Carruozzo, per poi passare in Irpinia, direzione provincia di Napoli, con un susseguirsi di abitati, rotatorie, spartitraffico. Gli ultimi 45 km saranno interamente cittadini, a eccezione di circa 20 km in superstrada, prima dell’ingresso finale nella città di Napoli.