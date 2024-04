Giro del Mediterraneo in rosa, passaggio a Mercogliano: ordinanza traffico

Nel pomeriggio di oggi, 20 aprile il 9° Giro del Mediterraneo in rosa farà tappa a Mercogliano. Il passaggio della carovana è previsto intorno alle 15:00

Ordinanza del Comune di Mercogliano per la sospensione temporanea della circolazione,

a partire da un’ora prima del passaggio della corsa, alla media più veloce e fino 15 minuti

successivi al transito del veicolo con il cartello “Fine Corsa”, sulle strade:

– VIA PENNINI – VIA G. MATTEOTTI – RELATIVE TRAVERSE (dall’intersezione con Via D.

Vaccaro/Viale S. Modestino fino all’intersezione con Via Pennini in Comune di Avellino).);

– VIALE SAN MODESTINO – E TRAVERSE (dall’intersezione con D. Vaccaro fino

all’intersezione con Via Marcone- via Michele Santangelo);

– VIA R. MARCONE – E RELATIVE TRAVERSE (dall’intersezione con Viale San Modestino fino

all’intersezione con Viale Europa);

– VIALE EUROPA – VIA TRAVERSA – VIA NAZIONALE ALVANELLA – E RELATIVE TRAVERSE

(dall’intersezione con Viale Europa fino all’intersezione con Via Nazionale Bivio –Rotonda

autostradale – fino al 1° semaforo con direzione Monteforte Irpino).

La corsa ciclistica femminile interessa anche strade nei Comuni di Montefalcione, Pratola

Serra, Prata Principato Ultra, Tufo, Preturo Irpino, Altavilla irpina, Grottolella, Capriglia

Irpina, Summonte, Ospedaletto D’Alpinolo, Avellino, Monteforte Irpino,

Taurano, Lauro, Pago di Vallo, Marzano di Nola.