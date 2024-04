Gioventù Nazionale, il Vicepresidente Raduazzo: “Io in campo a San Sossio Baronia, ad Avellino spazi per i giovani”

Nicola Antonio Raduazzo, Vicepresidente Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino (Movimento Giovanile di Fratelli d’Italia Avellino, ndr), a 21 anni ha deciso di mettersi in gioco per il suo territorio. Da dove nasce la scelta di scendere in campo alle elezioni amministrative di San Sossio Baronia e quali saranno le priorità della sua campagna elettorale?

Scendo in campo per molteplici aspetti: in primis perché amo il mio paese, San Sossio Baronia, e vorrei dare un mio contributo personale negli ambiti che ritengo strategici per un paese di poco più di mille abitanti. Poi perché vorrei che tutta la Baronia – questa parte d’Irpinia spesso dimenticata – possa avere dei validi esponenti; a giugno quasi tutto questo esteso territorio sarà chiamata al voto, il mio lavoro anche tramite il sostegno di Fratelli d’Italia è quello di incontrare i vari candidati, conoscerci e fare rete. Le priorità della mia campagna elettorale saranno i giovani (proporrò la creazione di spazi di inclusione a 360°, luoghi in cui ogni ragazzo e ragazza potrà sentirsi libero, spazi in cui ci possa essere ben radicato il concetto di cittadinanza e spazio comune), l’agricoltura, l’ambiente, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, le famiglie, le imprese e il lavoro. Il mio obiettivo principale è quello di sfatare alcuni miti che creano barriere per una crescita comunitaria.

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia Avellino sarà ovviamente in campo anche per le amministrative in città e per le europee, cosa auspica per la sua città e per l’Europa?

Il gruppo di Gioventù Nazionale è formato da ragazzi e ragazze che hanno a cuore i valori fondanti della nostra civiltà. Da qualche mese il nostro Presidente Provinciale, Pellegrino Peluso, ha dato forma a un nuovo direttivo provinciale; scegliendo un nuovo Vice Presidente e altri tre membri. È stato da poco creato il gruppo di Azione Studentesca, un prolungamento di GN all’interno delle scuole superiori. Gioventù Nazionale Avellino collabora a stretto contatto con Fratelli d’Italia Avellino; trovando nel nuovo direttivo provinciale, guidato dalla Presidente Ines Fruncillo, un luogo in cui crescere ulteriormente, venendo sostenuti da persone come la presidente stessa che provengono da una militanza giovanile. Gioventù Nazionale sia in vista delle amministrative comunali di Avellino, sia per le europee, segue il partito provinciale. Per Avellino ci saranno spazi per giovani, poiché questo resta uno dei capisaldi; ovviamente sarà una squadra di Destra. Per le europee siamo certi che da Roma verranno indicati nomi con un alto profilo, ci sarà un rappresentanza irpina; Fratelli d’Italia Avellino c’è e sarà una forte presenza all’interno della nostra provincia.

Quali saranno le iniziative che Gioventù Nazionale metterà in campo sul territorio irpino in questo periodo?

Abbiamo numerose iniziative in vista, primo tra tutti c’è la nostra campagna di gazebo informativi e volantinaggio; che andrà a toccare molti paesi della provincia. Stiamo cercando di organizzare un evento provinciale di ampia risonanza. Siamo contenti che all’interno del nostro gruppo ci siano ragazzi provenienti da molti e diversi paesi dell’Irpinia; ciò serve per rimanere costantemente aggiornati sui vari accadimenti dei diversi territori. A breve verrà riaperto il tesseramento, ci siamo posti l’obiettivo di una crescita esponenziale. È il momento di ridare voce e speranza ai giovani, farli avvicinare e credere nella politica; quale espressione di alti valori e ideali.