Gioventù Nazionale e Azione Studentesca Avellino: direttivo si unisce per affrontare la crisi attuale nel mandamento e nel Vallo di Lauro

Il Direttivo di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca Avellino ha deciso di unirsi agli esponenti del Mandamento e del Vallo di Lauro per affrontare la difficile situazione che stanno vivendo queste aree. Di fronte alla gravità delle circostanze, le organizzazioni giovanili hanno espresso solidarietà e si sono mobilitate per fornire supporto e coordinare gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza in corso.

. Ci giungono immagini tristi e piene di angoscia dal Mandamento e dalla Valle di Lauro; il maltempo di queste ore si sta trasformando da (tanto auspicato) temporale estivo a vera e propria tragedia metereologica. A giudicare dai primi video che circolano in rete sono diversi i danni alle strade e soprattutto alle auto. La furia dell’acqua ha raggiunto anche i vani delle abitazioni.

“La situazione attuale che sta vivendo il mandamento baianese è allarmante. Non per la gravità delle precipitazioni atmosferiche, di per sé contenute, ma per l’estrema vulnerabilità di un territorio già colpito più volte da questi fenomeni. Nonostante la ciclicità di questi fenomeni atmosferici non si è mai investito in un efficace piano di scolo di acque piovane dei vari paesini. Questo fenomeno, infatti, può avere delle ritorsioni maggiori in paesi come Mugnano del Cardinale e Quadrelle, dove a causa dei dislivelli, ci si può imbattere in disagi e danni ben più ingenti”.Dichiara Vittorio Luongo, Responsabile di Azione Studentesca Avellino e Membro del Direttivo Provinciale di GN Avellino; per poi continuare:

“Le varie autorità di competenza devono prendere in considerazione un piano regolatore in caso di precipitazioni ingenti e dovrebbero valutare l’installazione dei pozzetti drenanti nelle aree più vulnerabili per il bene di tutta la comunità”. “Siamo vicini alla comunità del Mandamento che in queste ore sta vivendo una situazione drammatica a causa del mal tempo. Chiediamo alle autorità di intervenire, servono aiuti immediati”. Chiude così, Carmine Genovese, Membro del Direttivo Provinciale. Il Direttivo Provinciale Gioventù Nazionale Avellino e Azione Studentesca