Gioventù Nazionale Avellino, Nicola Antonio Raduazzo nominato nuovo presidente

Ieri mattina, presso la sede del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, si è svolto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Avellino che ha visto acclamato come nuovo Presidente provinciale Nicola Antonio Raduazzo e come dirigenti provinciali Christopher Russo e Ciro Picone.

Nicola Antonio Raduazzo, già vicepresidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, vanta un lungo percorso di militanza, da sempre impegnato nel partito politico e nei suoi movimenti giovanili; rivestendo anche l’incarico di Responsabile dei rapporti con la stampa per Azione Universitaria a Fisciano (SA).

“Oggi è una data storica per il nostro movimento giovanile” – dichiara Raduazzo – “è la prima volta nella storia di GN Avellino che celebriamo un congresso; i nostri militanti hanno avuto l’opportunità di scegliere direttamente i loro rappresentanti. Il lavoro da fare è tanto, ci impegneremo per perseguire ogni obiettivo. La prima cosa da fare sarà il 16 giugno, a Nusco per commemorare l’anniversario della scomparsa di Francesco Cecchin. Inoltre, creeremo dei coordinamenti seguendo la suddivisione della provincia in macroaree, nominando dei coordinatori d’area. Altro tassello importante sarà la creazione del coordinamento del coordinamento cittadino di Avellino. Ci impegneremo per rappresentare al meglio il nostro movimento giovanile, perché il presente appartiene a noi!”