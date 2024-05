Gioventù Nazionale Avellino, gli auguri del Direttivo Provinciale a Raduazzo e Russo

Gioventù Nazionale Avellino si congratula ed augura un ottimo risultato al proprio Vicepresidente Provinciale, Nicola Antonio Raduazzo, per aver firmato la propria candidatura come consigliere comunale di San Sossio Baronia (AV), con la lista “Il Quadrifoglio” capitanata dall’attuale Sindaco, il Dott. Giovanni Contardi e al componente del direttivo provinciale Christopher Russo, per la candidatura alle amministrative di Avellino città con il candidato sindaco Modestino Iandoli.

L’intero Direttivo Provinciale nelle persone di Pellegrino Peluso (Presidente Provinciale), Vittorio Luongo (Responsabile Azione Studentesca Avellino) e Carmine Genovese, i militanti e i simpatizzanti sono vicini a Raduazzo e a Russo in questa sfida che li vede coinvolti in prima persona.