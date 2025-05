Nuovo appuntamento con “I giovedì della lettura” all’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 8 maggio prossimo, alle ore 17:00, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il volume “Il fondatore”, di Rino Cillo. La presentazione verrà introdotta da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Dialogherà con l’autore Rossella Napoli, docente di lettere. L’incontro sarà arricchito da intermezzi musicali a cura del Maestro Carmine Marrone. L’ingresso è libero.

“Il fondatore” è un romanzo storico che narra le gesta di Guilielmus, personaggio di fantasia liberamente ispirato alla figura del protagonista della Legenda de vita et obitu sancti Guilielmi confessoris et heremitae, manoscritto del XIII secolo in caratteri beneventani e gotici che racconta la vita di San Guglielmo da Vercelli, fondatore – tra gli altri – del monastero di Montevergine in Mercogliano e dell’Abbazia del Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi. Nelle pagine avvincenti di Rino Cillo, funzionario di Polizia prestato alla scrittura, Guglielmo appare così come è descritto nella Legenda: un uomo straordinario, eccezionale, dotato di una coerenza e di principii non comuni, che traspaiono anche attraverso le scarne notizie biografiche di

cui disponiamo.