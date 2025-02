Giovanni, non si hanno tracce del sedicenne da ieri: l’appello dei familiari

AVELLINO- L’ultimo avvistamento risale alle 12:30 di ieri, poi di Giovanni, minorenne avellinese, non si hanno più notizie. I familiari da alcune ore, anche dopo che il ragazzo non aveva fatto rientro a casa, hanno lanciato un appello via social. “Si è allontanato oggi verso le 12,30 da avellino corso Europa indossa un giubbino nero scarpe nere e begie chiunque lo vede è pregato di contattare le forze dell’ordine…grazie in anticipo condividete”