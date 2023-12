Giovani napoletani vendevano fascette contraffatte al concerto di Geolier

Due fogli di via obbligatori, su proposta di personale del Commissariato di Lauro, nei confronti di due giovani, residenti in provincia di Napoli, sorpresi, durante il concerto del noto rapper napoletano Geolier, tenutosi lo scorso mese di settembre, a vendere fascette in stoffa, riportanti l’effige del cantante, ma palesemente contraffatte.

Inoltre a loro carico sono stati acclarati precedenti per furto, ricettazione, violazione delle norme sugli stupefacenti oltre ad analoghi provvedimenti di allontanamento da altri comuni italiani.