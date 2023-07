Giovani artisti a Montefusco, nella splendida location di Palazzo Giordano. L’antico capoluogo del Principato Ultra è pronto ad ospitare per tre giorni – da venerdì 28 a domenica 30 luglio – la prima rassegna d’arte contemporanea di giovani artisti.

L’arte moderna che si “fonde” ad un contesto storico-architettonico settecentesco da far perdere le parole per la sua bellezza. Palazzo Giordano è un luogo di grande splendore.

In “campo” scende l’arte di Angelina Formisano, Ciro Dell’Aquila, Alessandra De Luca, Rossella Borrescio, Generoso Vella, Raffaella De Stefano, Federico Natale, Antonio Spagnuolo, Antonio Manganiello, Antonio Centrella, Raffaele Capone, Damiano Lucioli, Celeste Napolitano, Carumbo Art.

Il tutto sarà accompagnato e “bagnato” dai vini dei produttori locali e dai prodotti tipici del posto, sia nella villa comunale che nei giardini di palazzo Ruggiero, edificio del 1700 con giardini panoramici, pronti ad ospitare due concerti: Karma Duo (21.30 del 29 luglio), ovvero Ivan Iarrobino piano e Carmen Grella voce, e Patrizia Girardi (21.30 30 luglio), chitarra e voce.

Il Simone Vignola Trio si esibirà invece in villa comunale alle 21.30 di venerdì 28 luglio.

Soddisfatto per l’evento che si preannuncia ricco e molto interessante è Ciro Sarracino, delegato alla Cultura del Comune di Montefusco. “Il nostro intento è valorizzare la storia e le tradizioni del nostro paese, siamo stati capoluogo del Principato Ultra fino al 1806, ricoprendo un ruolo molto importante in Irpinia. Palazzo Giordano è un edificio del 1600 ricco di decorazioni e dipinti sul soffitto in stile neoclassico ed è molto ampio. Il giusto scenario per una collettiva di opere contemporanee di ben 14 artisti, in parte irpini ed in parte della provincia di Napoli. Giovani e meno giovani, arte variegata in mostra. Un evento da non perdere”.