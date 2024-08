Giovane padre muore in un incidente Cassano sotto choc, il dolore del sindaco

CASSANO- Un incidente ha strappato all’affetto della moglie e dei due figli un carabiniere di Cassano. Una tragedia avvenuta proprio mentre in paese si festeggiava San Bartolomeo e si svolgeva la processione. La comunità locale è sotto choc. I festeggiamenti sono stati sospesi. Parole di cordoglio quelle spese dal sindaco Salvatore Vecchia per quanto avvenuto e per rappresentare la vicinanza della comunità alla moglie e ai due figli e alla famiglia della vittima. “Sebbene in un momento di sgomento è giusto rendere partecipi tutti della tragedia che si è abbattuta sulla nostra comunità.Alex, un amico altruista, un marito innamorato, un padre premuroso, un figlio affettuoso, un carabiniere integerrimo è rimasto vittima di un incidente inspiegabile.Il dolore ha piegato l’intera comunità che ha sospeso i festeggiamenti per San Bartolomeo.Non ci sono ragioni che rendonocomprensibile il destino. Nell’ora del dolore e sempre, il nostro compito è di abbracciare la sua famiglia. Tutti, stasera, abbiamo perso una persona speciale.Non doveva accadere.Addio Alex”.