Giosuè non ce l’ha fatta: Avellino in lutto per il ventenne

È con profondo dolore che la comunità di Avellino e della provincia irpina apprende la notizia della scomparsa di Giosuè De Vito, il giovane di appena 20 anni vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2023 in via Fratelli Troncone, nella zona periferica del capoluogo irpino.

L’incidente coinvolse quattro giovani, tutti a bordo della stessa vettura, uscita improvvisamente di strada per cause ancora da chiarire, concludendo la sua corsa contro un muretto. Giosuè sedeva sul lato passeggero anteriore. I soccorritori del 118 lo estrassero dall’abitacolo in condizioni gravissime. Immediato il trasporto d’urgenza presso l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove fu ricoverato in terapia intensiva a causa di un trauma cranico severo.

Per lunghi mesi, il giovane è rimasto in coma farmacologico. Dopo una prima fase nel reparto di rianimazione, era stato trasferito in una struttura specializzata per affrontare un delicato percorso di riabilitazione. Nei mesi successivi si erano registrati timidi segnali di miglioramento, che avevano acceso una speranza nei cuori dei familiari, degli amici e dell’intera comunità di Valle, la piccola frazione da cui Giosuè proveniva.

Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate, fino al tragico epilogo. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione e cordoglio in tutta la provincia. In molti si erano stretti attorno alla famiglia De Vito manifestando solidarietà, affetto e speranza.