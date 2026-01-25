“Giorno della Memoria”: una mostra all’Archivio di Stato di Avellino

In occasione del “Giorno della Memoria”, l’Archivio di Stato di Avellino allestirà una mostra documentaria dal titolo “Il controscritto ebreo…”. Storie di internati in Irpinia, presso la propria sede in via Giuseppe Verdi 17 (Carcere Borbonico).

La documentazione sarà tratta dal fondo archivistico Internamento civile in Irpinia, che comprende oltre 170 fascicoli personali di internati di varie nazionalità, molti dei quali, per l’appunto, ebrei.

Uomini e donne, italiani e stranieri, furono confinati, a seguito delle leggi razziali, nella provincia di Avellino, o fatti prigionieri nei campi di concentramento di Solofra, Monteforte Irpino e Ariano Irpino.

Con questa iniziativa si intende restituire dignità e voce a quanti furono privati della libertà personale per la sola colpa di essere ebrei. I documenti conservati nel fondo Internamento civile in Irpinia costituiscono infatti un’immediata e diretta testimonianza delle difficili condizioni di vita dei confinati e dei prigionieri: si tratta di lettere inviate dagli internati alla Questura di Avellino per chiedere il permesso di consultare dei medici, domandare autorizzazioni a tenere corrispondenza con i familiari o a sposarsi con rito ebraico, rivendicare la propria fedeltà alla Patria.

La mostra sarà visitabile dal 27 gennaio al 31 maggio 2026 negli orari di apertura dell’Archivio di Stato di Avellino (dal lunedì al venerdì, ore 8:00-19:00).