Giornate Salute Coinvolgenti: Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre

Il 26 e 27 ottobre si terranno le Giornate Salute Coinvolgenti, volute ed organizzate dall’Associazione ARPAGen presidente Maria Gabriella D’Avanzo Sellitto. È un’importante iniziativa dedicata all’ inquadramento e follow-up delle malattie rare. L’evento, che si svolgerà negli ambulatori del Grande Pediatra Fulvio Sellitto in via Tuoro Cappuccini 32 Avellino vedrà la partecipazione di esperti in vari ambiti medici, offrendo visite specialistiche e consulenze per cercare e trovare la diagnosi di malattie rare.

Specialisti presenti:

Pediatria: Luciano Curto, Giuseppe Furcolo, Giovanna Vega

Genetica Clinica: Maria Gabriella D’Avanzo

Radiologia ed Ecografia

Elvira Lenzi

Neuropsichiatria Infantile: Giusi Sellitto

Odontoiatria: Martina Picariello

Malattie della Pelle e Infettive: Anastasia Tanzillo

Cardiologia: Angela Di Gianni

Laboratorio Analisi: Vittorio Galdo

Prestazioni Infermieristiche: Annamaria Bruno

Accoglienza:

Marika Petrillo

Direttore Scientifico dell’evento, Onorio Nargi,

La responsabilità organizzativa è affidata al medico chirurgo Antonio Volpe.

Prenotazioni: Per un inquadramento diagnostico e follow-up, è possibile prenotare la propria visita contattando il numero 06 56559964 o tramite WhatsApp al 348 1984941.

L’iniziativa è sostenuta da diverse associazioni, tra cui la Federazione Italiana Malattie Rare ONLUS, l’Associazione Italiana Sindrome di Williams e l’Associazione Italiana Persone Down.

RARI ma non SOLI è il nostro mantra

Ognuno di loro alimenta la ricerca e la Conoscenza della vita attraverso il DNA e i suoi processi