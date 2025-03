Giornate Fai di Primavera, conferenza stampa di presentazione del programma

La Delegazione FAI di Avellino ha il piacere di invitare tutti gli organi di stampa a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate FAI di Primavera 2025 nella provincia di Avellino.

Presiederanno Serena Giuditta, Capo Delegazione FAI Avellino, Patrizia Bonelli, Vice Presidente FAI Campania. Sono invitati al tavolo: Salvatore Santangelo, Sindaco di Montefusco, Rosanna Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Prof. Antonio Spagnuolo, Dirigente Scolastico “Liceo V. De Caprariis” di Atripalda, Prof. Pietro Caterini, Dirigente Scolastico Istituto Statale di Istruzione Superiore “Francesco De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi.

Le Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, rappresentano una straordinaria occasione per visitare, luoghi di grande bellezza paesaggistica e storico-artistica del nostro territorio, offrendo la possibilità di scoprire aspetti inediti di siti solitamente chiusi e storie che non vengono mai raccontate.