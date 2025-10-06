Giornate Fai di Autunno: mercoledì conferenza stampa a Palazzo Caracciolo

La Delegazione FAI di Avellino ha il piacere di invitare tutti gli organi di stampa a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate FAI di Autunno 2025 nella provincia di Avellino.

Presiederanno Serena Giuditta, Capo Delegazione FAI Avellino, Concetta Liberato, Delegata FAI Scuola, Dott. Ottaviano Vistocco, Sindaco di Santa Lucia di Serino, Avv. Paolo Spagnuolo, Sindaco di Atripalda, Dott. Lello Barbarisi, Delegato alla Cultura del Comune di Atripalda, Carmine Cioppa e Antonietta Polcaro, Palazzo Cioppa, Don Emmanuele Roca, Parrocchia di Santa Lucia di Serino, Don Luca Monti, Parrocchia di Atripalda, Dott.ssa Lucia Forino, Dirigente Scolastico del Liceo Classico P.V. Marone di Avellino, Dott. Antonio Spagnuolo, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Atripalda.

Le Giornate FAI di Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, rappresentano una straordinaria occasione per visitare, luoghi di grande bellezza paesaggistica e storico-artistica del nostro territorio, offrendo la possibilità di scoprire aspetti inediti di siti solitamente chiusi e storie che non vengono mai raccontate.