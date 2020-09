Avellino Giornate Europee del Patrimonio: appuntamento all’ex Carcere Borbonico 18 Settembre 2020

L’Archivio di Stato di Avellino il giorno 26 settembre 2020 presso la sede dell’ ex carcere borbonico in via Verdi, 17 aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, 26/27 settembre, con una mostra documentaria e fotografica dal titolo “La scuola nella provincia di Avellino: documenti, fotografie, curiosità. Il ruolo del sapere nella costruzione di un patrimonio culturale condiviso” tesa ad evidenziare il ruolo dell’istruzione e della formazione scolastica nella Provincia, attraverso documenti inerenti agli istituti scolastici, i personaggi eminenti formatisi in essi e la realtà quotidiana testimoniata da fotografie, pagelle scolastiche e altre curiosità. Per ottemperare a quanto previsto dalle norme anti-Covid, i visitatori, previa prenotazione telefonica (0825779111 o 0825779514) o per email ( as-av@beniculturali.it o as- av.salastudio@beniculturali.it) dovranno presentarsi in Archivio muniti di mascherina e dovranno mantenere il distanziamento sociale durante il percorso della visita, secondo le indicazioni fornite dal personale in servizio.