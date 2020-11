Avellino Giornata nazionale sicurezza scuole, l’iniziativa del Perna-Alighieri 23 Novembre 2020

L’istituto comprensivo Perna-Alighieri di Avellino aderisce alla giornata nazionale di sicurezza nelle scuole, promossa dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane e di promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. La Giornata è stata istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata per il 22 novembre di ogni anno dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2015 n. 914. Quest’anno il Ministero ha promosso iniziative didattiche, formative e informative per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole, particolarmente significative in questa fase in cui proprio queste ultime hanno dovuto modificare abitudini e comportamenti a causa del Covid-19. L’ Istituto Perna Alighieri, aderendo a dette iniziative, parteciperà con un lavoro realizzato dalle classi I A e III B della scuola secondaria di primo grado, che verrà presentato in diretta streaming lunedì 23 novembre p.v. a partire dalle ore 10,30, dopo l’intervento del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e del Viceministro Anna Ascani. Grande la soddisfazione del DS prof. Attilio Lieto e di tutti i docenti dell’Istituto per la partecipazione ad un evento così importante e sentito, coincidente peraltro con il 40esimo anniversario del sisma che colpì’ l’Irpinia nel novembre del 1980.