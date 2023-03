Giornata nazionale per le vittime del Covid: commemorazione ad Atripalda

Il 18 marzo si celebra la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid. Il Comune di

Atripalda in occasione di questa importante commemorazione, ha inteso organizzare un momento di riflessione e di

raccoglimento dedicato a tutte quelle persone, in modo particolare ai cittadini atripaldesi, che hanno perso la vita

a causa del virus e di una pandemia che ha cambiato non solo le nostre esistenze, ma quelle delle persone di tutto il

mondo.

Appuntamento fissato per sabato 18 marzo, alle ore 10, in Piazza Umberto I, con la presenza

del sindaco, Paolo Spagnuolo, dei parroci, di una rappresentanza degli alunni della scuola primaria e secondaria e delle

associazioni presenti sul territorio comunale.