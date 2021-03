Attualità Giornata Mondiale delle persone con Sindrome di Down. Colombo: “Ai tempi del Covid-19 occorre essere consapevoli e difendere i propri diritti” 20 Marzo 2021

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, in occasione della Giornata Mondiale delle persone con Sindrome di Down del 21 marzo, dichiara “mai come ora occorre favorire il più possibile l’inclusione sociale, l’istruzione, il lavoro, l’autodeterminazione e la vita affettiva delle persone con Sindrome di Down”.

“In questo momento di prostrazione generale, infatti – conclude Colombo – non va persa la consapevolezza e la necessità di tutela dei propri diritti. Occorre ripensare alle attività per non accentuare l’isolamento sociale, e prestare attenzione al lavoro come via maestra per la realizzazione personale e l’inclusione sociale”.