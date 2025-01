Giornata Mondiale dell’Abbraccio: il potere di un gesto che unisce

Oggi, 21 gennaio, si celebra la Giornata Mondiale dell’Abbraccio, un’occasione per riflettere su un semplice e straordinario gesto. L’abbraccio è un atto che trascende parole e confini, capace di trasmettere calore, affetto e conforto. In un mondo sempre più connesso virtualmente, ma talvolta distante emotivamente, questa giornata ci ricorda il potere di un abbraccio sincero.

Gli abbracci, infatti, non sono solo espressioni di affetto, ma anche veri e propri alleati per il benessere psicofisico. Numerosi studi hanno dimostrato che il contatto fisico, come un abbraccio, aumenta i livelli di ossitocina, l’ormone del benessere, riducendo lo stress, migliorando l’umore e favorendo il rafforzamento dei legami interpersonali.

La Giornata Mondiale dell’Abbraccio ci invita a celebrare questo gesto di connessione umana che ha il potere di rendere il mondo un po’ più caldo e accogliente per tutti.