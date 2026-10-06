Giornata mondiale della vista, l’Asl Avellino per la prevenzione

In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2026, l’Asl Avellino, in collaborazione con la Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) – Sezione Territoriale di Avellino "Maria Giammarino", rinnova il proprio impegno sul territorio promosso a tutela della salute visiva.

La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano lo strumento fondamentale per contrastare l'insorgenza di patologie oculari invalidanti (come glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie). Molte di queste malattie si sviluppano spesso in modo

asintomatico nelle fasi iniziali; effettuare controlli periodici permette di individuare tempestivamente eventuali lesioni o anomalie, salvaguardando la vista e garantendo una migliore qualità della vita a qualsiasi età.

Per favorire la cultura della prevenzione, giovedì 8 ottobre 2026, dalle ore 08:30 alle 13:00, saranno operativi gli ambulatori oculistici del Distretto Sanitario di Atripalda e del Presidio Ospedaliero "Criscuoli-Frieri" di Sant’Angelo dei Lombardi, dove sarà possibile effettuare, su prenotazione, visite specialistiche e consulenze gratuite.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 0825 782178 (UICI Sezione Territoriale di Avellino).