Il 10 ottobre 2024 in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale l’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme al Dipartimento di Salute Mentale di Avellino incontra presso il Complesso monumentale ex Carcere borbonico di Avellino le istituzioni, le associazioni e le società civile con l’obiettivo di raccogliere i nuovi bisogni di salute al fine di programmare risposte adeguate, aumentare la consapevolezza e combattere lo stigma e la difficoltà nel chiedere aiuto. Recenti dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sostengono che una persona su otto, a livello globale, vive una condizione di salute mentale che può avere anche un impatto sulla sua salute fisica, sul benessere e sul modo in cui si relaziona agli altri. Tale condizione riguarda anche un numero crescente di bambini, adolescenti e giovani. Intercettare le difficoltà su vari livelli, laddove possibile anche prevenendole, consente di rispondere in maniera più precisa alle esigenze emergenti di un territorio variegato. In occasione della giornata, la ASL di Avellino e il Dipartimento di Salute Mentale promuovono una tavola rotonda che faccia emergere nel concreto le nuove problematiche che interferiscono con il benessere piscologico delle persone.

L’obiettivo generale della Giornata Mondiale della Salute Mentale è quello di aumentare la consapevolezza dei bisogni di salute e di mobilitare gli sforzi a sostegno della Salute Mentale. La giornata offre un’opportunità a tutti gli stakeholder che si occupano dei problemi di salute mentale di parlare dei nuovi bisogni e di cosa si deve fare di più per rendere l’assistenza più prossima.

Programma

Ore 9.30 saluti istituzionali

Sindaco di Avellino Dott.ssa Laura Nargi

Direttore generale ASL Avellino Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Direttore Sanitario ASL Avellino Dott.ssa Maria Concetta Conte

Procuratore della Repubblica di Avellino Dott. Domenico Airoma

Direttore Casa Circondariale Di Avellino Dott.ssa Rita Romano

Direttore Casa Circondariale di Ariano Irpino Dott.ssa Maria Rosaria Casaburo

Responsabile Ufficio di Sorveglianza di Avellino Dott.ssa Giovanna Spinelli

Ore 10.00 tavola rotonda

Modera: Gianni Colucci Direttore Redazione Il Mattino di Avellino

Interverranno:

Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Dott. Domenico Dragone

Provveditore agli studi Avellino Dott.ssa Fiorella Pagliuca

Garante Istituti Penitenziari Dott. Carlo Mele

Arci Avellino Dott. Stefano Iannillo

Caritas Avellino Dott. Antonio d'Orta

Ore 11.00 dibattiti e interventi

Ore 12.00 conclusioni e saluti

Segreteria scientifica Dott. Amerigo Russo

Segreteria organizzativa Dott. Raffaella Scarano Dott.ssa Lucia dell’Utri