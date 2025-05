Giornata Mondiale della Croce Rossa, manovre salvavita in Piazza Libertà

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino, l’8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, dà appuntamento ad Avellino in Piazza Libertà, per una mattinata dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione sulle manovre salvavita. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta

Specialità San Giuseppe Moscati.

Il Progetto della diffusione delle Manovre Salvavita Pediatriche, così come nell’età adulta, rivolto all’intera popolazione, ha come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età adulta/pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Croce Rossa Italiana è impegnata quotidianamente nella diffusione della conoscenza di queste semplici manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi conseguenze dell’ostruzione delle vie aeree.

L’appuntamento è per le ore 10:00, quando è possibile assistere alle dimostrazione delle manovre salvavite, alle quali parteciperanno:

Prof. Edoardo Ponticiello – Direttore UOC di Pediatria “Moscati”

Dott.ssa Maria Marsella – Dirigente medico presso UOC di Pediatria “Moscati”

Dott.ssa Maria Majorana – Dirigente Medico presso UOC di Pediatria “Moscati”

Dott.ssa Maria Giovanna Schettino, Medico MMG – volontario CRI Avellino

Dott.ssa Rossana Riflesso – Prefetto Avellino

Dott. Rizieri Buonopane – Presidente Provincia Avellino

Dott.ssa Laura Nargi – Sindaca Avellino

L’iniziativa ricade nella Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e rappresenterà anche l’occasione per dare vita ad un gesto particolarmente denso di significato: il Prefetto di Avellino, il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Avellino riceveranno, infatti, in dono la bandiera della Croce Rossa, consegnata da Stefano Sartorio, Presidente del Comitato CRI di Avellino, accompagnato dal Consiglio direttivo e dai Volontari.

Nel giorno in cui in 190 Paesi viene festeggiata la nascita del più grande Movimento umanitario al mondo, la consegna della bandiera rappresenta un segno tangibile della vicinanza delle istituzioni alla mission della Croce Rossa e sottolinea l'importanza del suo ruolo ausiliario verso i pubblici poteri.