Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, Papa Francesco: “Diciamo no alla solitudine degli anziani”

Oggi, domenica 28 luglio, ricorre la Quarta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita dal Pontefice Papa Francesco nel 2021 e fissata per la quarta domenica del mese di luglio in concomitenza con i Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù.

Il tema di quest’anno è “Nella vecchiaia non abbandonarmi” che mette in risalto un aspetto problematico com’è quello della solitudine negli anziani, concetto che si rintraccia anche nel Salmo 71, dove una persona anziana si rivolge al Signore e lo supplica di salvarlo da tutti coloro che vedono nella sua vecchiaia un abbandono di Dio.

Ricordiamo che i nonni sono una testimonianza da coltivare per le generazioni future, da loro si impara la bellezza del condividere, non solo di cose materiali, ma anche di un sorriso, un insegnamento e un racconto. L’anziano aiuta a scoprire le bellezze che ci sono in ogni persona fornendo degli strumenti utili per raccontare la preziosità della vita.

In questa giornata di festa, non possiamo non ricordare il nonno d’Italia e del mondo, Nino Banfi, attore e sceneggiatore italiano. La sua amicizia con il Papa cresce sempre di più, fino ad essere denominato “nonno europeo”. Inoltre, Nino Banfi è stato anche protagonista di un recente spot dei Carabinieri sulla campagna contro le truffe, per aiutare tante persone fragili, tanti anziani che spesso cedono nei raggiri dei truffatori. “Il mio rapporto con i miei nipoti è stato sempre bello. Ricordatevi che quello che noi siamo, voi lo sarete, cercate di trattare bene le persone di una certa età” – afferma Nino Banfi.

Pertanto, il Santo Padre per tale occasione ricorda: “L’abbandono degli anziani è una triste realtà, alla quale non dobbiamo abituarci. Per molti di loro, soprattutto in queste giornate estive, la solitudine rischia di diventare un peso difficile da sopportare. Dobbiamo ascoltare la voce degli anziani che dicono “non abbandonarmi”, e a rispondere “non ti abbandonerò”. Rafforziamo l’alleanza tra nipoti e nonni, tra giovani e anziami, diciamo no alla solitudine degli anziani” – conclude Papa Francesco.