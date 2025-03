Giornata Internazionale della Donna: LILT di Avellino promuove la prevenzione con visite senologiche gratuite

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra ogni anno l’8 marzo, l’Associazione Provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Avellino ha organizzato un’iniziativa speciale per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. In questa giornata simbolica, l’associazione offrirà visite senologiche gratuite.