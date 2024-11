Giornata di prevenzione a Summonte: il ringraziamento del Sindaco e l’impegno per la salute dei cittadini

L’amministrazione comunale di Summonte desidera esprimere un sentito ringraziamento

all’associazione “Le Mani sui Cuori”, ai medici specialisti e a tutti i volontari che, con dedizione e professionalità, hanno reso possibile l’evento di prevenzione e salute tenutosi ieri, 23 novembre, presso la Scuola dell’Infanzia di via Piana.

Grazie a questa iniziativa, sono state effettuate circa 50 visite specialistiche (cardiologiche,

allergologiche e ginecologiche), oltre a 25 elettrocardiogrammi e 15 Pap Test, offrendo ai cittadini un’importante opportunità di cura e prevenzione gratuita.

Un ringraziamento speciale agli specialisti, coordinati con grande impegno dal presidente

dell’associazione Dott. Franco Russo, che hanno partecipato:

– Dott. Carmine Piscopo, Cardiologo;

– Dott. Quirino Ciampi, Cardiologo;

– Dott.ssa Chiara Di Marino, Ginecologa;

– Dott. Antonio Papa, Allergologo;

“Questa giornata rappresenta un momento importante per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco, Ivo Capone – La prevenzione è la chiave per migliorare la qualità della vita e garantire il benessere dei cittadini. Ringrazio l’associazione ‘Le Mani sui Cuori’, i medici e i volontari che hanno collaborato per il successo di questa iniziativa. Come amministrazione, siamo fermamente impegnati a promuovere ulteriori progetti dedicati alla salute e alla prevenzione, affinché ogni cittadino possa sentirsi tutelato e supportato”.

L’evento conferma l’importanza di un lavoro sinergico tra amministrazione, associazioni e

operatori sanitari per rispondere alle esigenze della comunità e sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari e stili di vita sani.

L’amministrazione comunale continuerà a impegnarsi per organizzare iniziative volte al benessere e alla tutela della salute pubblica, confermando la propria vicinanza ai bisogni dei cittadini.