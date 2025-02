Giornata di prevenzione a Cassano Irpino: visite senologiche ed ecografiche gratuite

Domenica 16 febbraio, Cassano Irpino ospiterà una importante giornata di prevenzione sanitaria.

L’iniziativa, che si terrà dalle ore 17:00 alle 20:00 presso la Casa Comunale in Via Croce 12, offre la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite senologiche ed ecografiche, un’opportunità preziosa per tutelare la propria salute e prevenire eventuali problematiche.

Le visite senologiche saranno effettuate dai dottori Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, mentre per quanto riguarda le visite ecografiche, ci sarà il dottor Michele Capozzi.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. La partecipazione è gratuita, ma si consiglia di prenotarsi per garantire una gestione ottimale degli appuntamenti.

Le prenotazioni per le visite sono disponibili solo online al link: http://prenotazioni.amdosaltairpinia.it