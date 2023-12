Giornata delle persone scomparse, in Irpinia sono spesso gli anziani a sparire

Persone scomparse, ad Avellino e provincia sono soprattutto gli anziani e le persone con deficit cognitivo a far perdere le loro tracce. Secondo i dati forniti dalla Prefettura di Avellino e dalla rete di Protezione Civile, su un totale di 58 denunce di persone sparite, 21 sono state ritrovate mentre 37 risultano ancora irrintracciabili.

In occasione della Giornata Nazionale delle Persone Scomparse, la Prefettura di Avellino ha reso noti questi dati, sottolineando l’urgenza di agire prontamente in caso di scomparsa. I primi istanti risultano fondamentali, evidenziando la necessità di denunciare immediatamente ogni caso sospetto per avviare tempestivamente le ricerche.

Oggi, presso il Palazzo di Governo, si è svolta un’importante iniziativa che ha coinvolto gli studenti delle prime e seconde classi del Liceo Classico “Pietro Colletta”. Questa giornata formativa è stata la seconda tappa del progetto “Le Istituzioni e i Media a confronto con i Giovani”. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare ad attività mirate focalizzate sul tema delle persone scomparse.

L’obiettivo di queste iniziative educative è sensibilizzare i giovani sull’importanza della prontezza nell’affrontare situazioni di scomparsa, sottolineando come la collaborazione e la reattività siano cruciali per garantire il rapido avvio delle ricerche. Questo tipo di eventi mira a fornire strumenti utili e informazioni fondamentali per affrontare e gestire eventuali situazioni di emergenza legate alle persone scomparse.