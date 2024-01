Giornata della Memoria, a Mercogliano Alessandro D’Acquisto

Giornata della Memoria onorata in maniera particolarmente significativa dall’Istituto Comprensivo di Mercogliano che, per l’occasione, ha scelto di celebrare l’avvenimento con due eventi. Il primo si è tenuto nella sede distaccata di Ospedaletto d’Alpinolo dove, oltre agli interventi della dirigente scolastica Alessandra Tarantino e del sindaco Marciano, c’è stata la preziosa testimonianza di Maria Pia Di Nardo, figlia di Francesco, che a soli 19 anni fu prigioniero di guerra nei campi di concentramento nazisti. Prima a Wietzendorf, poi nel campo di lavoro di Hannover e, infine, a Salz Der Helden, in una fabbrica di cemento.

Questa mattina, con inizio alla 10, nell’auditorium della scuola a Mercogliano, il dibattito sarà arricchito dalle presenze dell’Abate di Montevergine, padre Riccardo Guariglia e del professore Alessandro D’Acquisto. Il primo ricorderà qual è stato il ruolo dell’Abbazia durante la seconda guerra mondiale e svelerà i particolari della Sacra sindone. D’Acquisto, invece, ricorderà il fratello Salvo D’Acquisto, eroe compianto da tutti.

Sarà anche l’occasione per visionare il cortometraggio realizzato dagli studenti con docenti e dirigenti e gli altri lavori realizzati dagli allievi. Al termine, corteo per la deposizione di una corona al cippo commemorativo presso la villa comunale di Mercogliano.