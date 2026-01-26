Giornata della Memoria 2026: Medaglie d’Onore ai cittadini irpini deportati

Giornata della Memoria 2026 – Consegna delle Medaglie d’Onore ai cittadini irpini deportati nei lager nazisti. Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria, istituita con la Legge 20 luglio 2000, n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 10:30, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore a sette cittadini irpini deportati e internati nei lager nazisti. La cerimonia sarà accompagnata da un contributo musicale a cura del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.

Di seguito l’elenco dei cittadini della provincia di Avellino cui è stata conferita la Medaglia d’Onore:

Comune di AIELLO DEL SABATO

1.⁠ ⁠ANTONIO MAURIZIO

Comune di GROTTAMINARDA

2.⁠ ⁠ANTONIO VILLANOVA

Comune di MERCOGLIANO

3.⁠ ⁠GIUSEPPE SANSEVERINO

Comune di MONTORO

4.⁠ ⁠GIOVANNI DE CARO

5.⁠ ⁠CARMINE MARALLO

Comune di PRATOLA SERRA

6.⁠ ⁠GIUSEPPE DE PALMA

Comune di STURNO

7.⁠ ⁠VINCENZO ANTONIO PASCUCCI