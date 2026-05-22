Giornalismo scolastico, nuovo trionfo per il magazine dell’IC Palatucci di Montella

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci” di Montella si conferma tra le realtà

di riferimento del giornalismo scolastico italiano. Il magazine “Il Palatucci” si è aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, la XXVI edizione del Concorso Nazionale “Il miglior giornalino scolastico Carmine Scianguetta”, trionfando nella sezione riservata alle scuole secondarie di primo grado. Il concorso, promosso dal Comune di di Manocalzati (AV), rappresenta un consolidato punto di riferimento per la valorizzazione dei periodici scolastici. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Castello della frazione San Barbato, alla presenza di numerose delegazioni giunte da varie regioni.

A ritirare il riconoscimento sono stati gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di Montella che animano la redazione. Quest’anno il magazine è stato realizzato nell’ambito del modulo Destinazione Orientamento, un progetto finanziato dai fondi europei FSE+. Il laboratorio ha visto i ragazzi impegnati in un percorso di approfondimento giornalistico, guidati dal prof. Aristide Moscariello, in qualità di esperto, e dalla prof.ssa Giovanna Giannone nel ruolo di tutor. Il lavoro sinergico ha permesso di trasmettere un metodo di ricerca e verifica delle fonti a ventisei studenti, che hanno affrontato temi di complessa cronaca internazionale, accanto a recensioni culturali e all’analisi dell’attualità.

Il Dirigente Scolastico, l’ingegner Massimiliano Bosco, ha commentato il risultato raggiunto: “Confermarsi per il secondo anno consecutivo è la testimonianza di una progettualità solida e di una visione didattica efficace. Questo traguardo premia il merito, la costanza e la passione dei nostri studenti, capaci di esprimere uno sguardo lucido, originale e profondo sul presente. Un ringraziamento va ai docenti che, con professionalità e dedizione, guidano i ragazzi fuori dai canoni tradizionali, promuovendo una scuola innovativa e radicata nel valore della parola e del senso critico”.