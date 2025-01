Giocattoli in Movimento, la raccolta del M5S ai bambini dell’Icam di Lauro

“Stamattina ho fatto visita alla Casa Circondariale di Lauro, ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per Madri), innanzitutto, per consegnare ai bambini i giocattoli raccolti dal Movimento Cinque Stelle Gruppo Territoriale Avellino con l’iniziativa #GiocattoliInMovimento in prossimità della Befana”. Lo fa sapere il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, che continua: “È la seconda volta che torno all’ICAM da Consigliere Regionale (la prima durante l’emergenza Covid) e devo registrare con soddisfazione che l’Istituto funziona bene, la dignità e il rispetto delle madri detenute e dei loro figli viene rispettata e garantita. Si respira un clima di famiglia, fondamentale soprattutto per la crescita dei piccoli. Quello di Lauro è l’unico Istituto a Custodia Attenuata per Madri del centro-sud Italia. Ringrazio il Direttore dell’Istituto dott.ssa Maria Rosaria Casaburo e tutto il personale penitenziario per l’accoglienza riservatami” conclude Ciampi.