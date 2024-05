I giocatori dell’Avellino che hanno vestito la maglia della Nazionale italiana

Manca ormai pochissimo all’inizio degli Europei di calcio del 2024, con la Nazionale italiana – attualmente guidata dall’ex tecnico di Roma, Inter e Napoli Luciano Spalletti – impegnata a confermare il titolo di campione vinto nel 2020. Gli Europei rappresentano, sin dalla loro nascita, una delle più importanti competizioni per Nazionali in tutto il globo, tanto è vero che sono stati spesso oggetto di videogiochi a tema, di documentari e approfondimenti vari, così come ovviamente di mini giochi o slot che si possono trovare nei principali portali virtuali autorizzati come Jackpotcity Casino.

Nel corso del tempo, moltissime squadre hanno fornito i propri calciatori alla Nazionale maggiore (ma anche alle selezioni giovanili) per i vari impegni. E anche l’Avellino ha fornito la sua quota di giocatori alle varie rappresentative italiane. Andiamo quindi alla scoperta dei giocatori dell’Avellino che hanno potuto indossare in carriera la maglia dell’Italia.

I calciatori dell’Avellino che hanno indossato la casacca dell’Italia

La lista è in verità abbastanza lunga e riguarda prevalentemente le categorie giovanili. Prendendo a esempio l’Under 21, possiamo citare sicuramente calciatori come Gabriele Paonessa, Giampaolo Parisi ma anche Francesco Gazzaneo. Un altro Parisi, Aniello, ha vestito la casacca dell’Under 17 e dell’Under 18 proprio da giocatore dell’Avellino, così come Ivano Della Morte, negli anni ’90.

Nei primi anni 2000, invece, l’Under 19 ha accolto Antonio Nocerino e Tonino Sorrentino, mentre l’Under 20 vide Marco Vianello partecipare al Torno Quattro Nazioni 2002/2003, un torneo che peraltro la Nazionale italiana e in cui Vianello segnò un gol contro la Svizzera. Sempre tenendo conto dello stesso decennio, anche altri giocatori dell’Avellino come Armando Visconti, Francesco Della Rocca e Andrea Masiello hanno indossato la maglia dell’Under 20.

Passando agli anni successi al 2010, anche un giocatore affermatissimo come Davide Zappacosta ha avuto modo di indossare la maglia dell’Under 21 da calciatore dell’Avellino, così come altri suoi colleghi dalla carriera importante come Marcello Trotta, Davide Biraschi e Daniele Verde. Tornando all’Under 20, invece, Luca Bittante e Marco Chiosa hanno rimpolpato la già forte presenza di calciatori dell’Avellino nelle nazionali giovanili, a cui fa seguito anche la convocazione di Domenico Cuomo nell’Under 16.

Il “caso” di Fernando De Napoli

Almeno per adesso, però, il giocatore dell’Avellino che certamente vanta una carriera migliore con le Nazionali italiane è di sicuro Fernando De Napoli. Centrocampista che ha giocato anche per Napoli e Milan in carriera, non solo vanta 14 presenze e un gol nell’Under 21 ma è riuscito anche a vestire la maglia della Nazionale maggiore, finora unico giocatore militante nell’Avellino a riuscirci.

Non solo: De Napoli, sempre da giocatore dell’Avellino, è riuscito addirittura a partecipare a un Mondiale, quello di Messico 1986, giocando ben 4 partite di quella spedizione della Nazionale che, nel 1982, si era laureata Campione del Mondo. Di conseguenza, De Napoli resta il giocatore più importante dell’Avellino ad aver mai vestito la maglia della Nazionale. In attesa che, nel prossimo futuro, l’Avellino possa continuare a fornire altri talenti alle rappresentative nostrane.