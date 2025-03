Le ginnaste della Gym Art Avellino al Trofeo Regionale CSEN Campania

Le ginnaste dell’ASD Gym Art di Avellino hanno partecipato al Trofeo Regionale CSEN Campania, un evento tanto atteso da tutte le atlete e gli appassionati di ginnastica ritmica. Un’occasione per dimostrare quanto impegno, passione e dedizione vengano messi in ogni singolo allenamento.

L’energia era palpabile nell’aria. Le atlete irpine hanno affrontato la competizione con grinta e determinazione, regalando esibizioni mozzafiato. Non sono mancati momenti di tensione, ma anche di pura gioia e soddisfazione. Ogni gesto, ogni salto e ogni lancio è stato il risultato di un percorso costruito con tanta passione.

Il medagliere riporta 15 ori, 28 argenti, 21 bronzi. A conquistare il gradino più alto del podio sono state: Alessia Ficca, Benedetta Freda, Milena Ricci, Erica Iandolo, Ludovica Califano, Vanessa Criscitiello, Alyssa Villafranca, Francesca Lumis, Giorgia Pugliese, Lara Luciano, Natalia Grippo, Federica Rega e Ginevra Mascolo.