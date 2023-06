Lunedì 3 luglio, alle ore 10:30, si inaugura il Giardino didattico dedicato a Pacello da Mercogliano, il giardiniere del Re.

Un nuovo spazio didattico, un’area che circonda il plesso Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo G.Dorso di via G.Matteotti convertita in un luogo di osservazione della biodiversità, orticoltura, esplorazione, educazione civica, spunti per attività ludiche, terapeutiche ed educative.

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la scuola, l’Associazione Castellarte insieme ad associazioni ed istituzioni locali.

Il Giardino Didattico coinvolgerà tutti gli attori della scuola, i bambini ma anche i docenti, i referenti, i genitori e i nonni, per generare processi virtuosi di uso e di manutenzione collettiva. Saranno organizzate visite guidate, laboratori didattici e attività interattive per coinvolgere attivamente i visitatori e rendere l’esperienza ancora più coinvolgente ed educativa.

L’omaggio a Pacello da Mercogliano, il più grande giardiniere d’Europa durante il XV secolo che aveva origini mercoglianesi, è in linea con il filone culturale che l’Amministrazione comunale sta tracciando e che punta alla valorizzazione del patrimonio identitario locale.