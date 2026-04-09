Gianfranco ritrovato senza vita a pochi metri dal luogo dove era stato accompagnato

MONTEFORTE IRPINO- Gianfranco De Simone non si era allontanato molto dal luogo dove alle dieci di martedì mattina, quando si erano perse le sue tracce, era stato accompagnato da un conoscente, poco distante dalla rotonda tra Via Torone e Via Molinelle, nel territorio di Monteforte Irpino. Una zona che era stata battuta anche dai volontari della Misericordia del Partenio e dalle persone che si sono mobilitate nella ricerca dello scomparso, anche percorrendo a ritroso i canali della zona e le campagne circostante. Nulla faceva pensare che fosse invece in quel garage, molto probabilmente privo di vita. La svolta più tragica questa mattina, quando hanno rinvenuto il suo corpo gli agenti della Polizia Locale di Mercogliano e i volontari della Misericordia, che sono giunti nel garage di Via Molinelle, quello al termine di una stecca di abitazioni. Probabile che De Simone lo utilizzasse, anche se su tutte queste circostanze sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Sul posto erano presenti i militari del Norm della Compagnia di Avellino e lo stesso comandante della Compagnia, il capitano Alessandro De Palma. La salma del cinquantenne e’ ancora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nella tarda mattinata e’ stata trasferita presso il Reparto di Tanatologia del Moscati di Avellino, in attesa che la Procura decida su eventuali nuovi accertamenti. Esami di rito, molto probabilmente un esame esterno sulla salma dell’uomo che dovrebbero confermare la causa del decesso, quella di un gesto volontario da parte del panettiere. La comunità di Mercogliano intanto è sotto choc per il tragico epilogo della vicenda. De Simone lascia la moglie e tre figlie.