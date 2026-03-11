Gesualdo, furto in abitazione: denunciato dai Carabinieri grazie all’analisi del DNA

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità predatoria, anche attraverso l’impiego di avanzate tecniche investigative.

In tale ambito, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno denunciato un 35enne originario dell’Est Europa, ritenuto responsabile di un furto in abitazione consumato nel comune di Gesualdo. Determinanti per l’individuazione del presunto responsabile sono state le tracce ematiche repertate dai Carabinieri intervenuti sulla scena del crimine e successivamente comparate dai tecnici specializzati del Ra.C.I.S. con il profilo genetico dell’indagato. All’esito degli accertamenti, il 35enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.