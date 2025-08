Gesualdo Folk Event 2025: vent’anni di musica, tradizione e comunità nel cuore dell’Irpinia

GESUALDO – La musica torna a risuonare tra le mura del Castello Medievale di Gesualdo per celebrare un traguardo importante: la 20ª edizione del Gesualdo Folk Event, in programma mercoledì 27 e giovedì 28 agosto 2025. Due serate che uniranno folk, tradizione e cultura gastronomica locale in uno degli scenari più suggestivi dell’Irpinia.

L’evento, nato nel 2004 per volontà dei giovani dell’associazione “New Generation” e poi rilanciato dalla Pro Loco, è oggi un punto di riferimento per la musica popolare. Il Folk Event ha saputo rinnovarsi anno dopo anno, ospitando grandi nomi della musica italiana da Eugenio Bennato ad Articolo 31, passando per Rocco Hunt e coinvolgendo migliaia di spettatori.

A raccontare il valore culturale dell’evento è Luigi Petruzzo, presidente della Pro Loco di Gesualdo: “Appuntamento il 27 e 28 agosto 2025 nel suggestivo scenario del Castello Medievale di Gesualdo, un luogo intriso di storia e cultura che ha accolto nel ’500 il Principe compositore Carlo Gesualdo, trasformando la fortezza in un vero ‘cenacolo musicale’ tra poeti e artisti. Dal suo debutto, il Folk Event è diventato un simbolo della nostra identità: un mix di tradizione, contaminazioni etniche e ritmi moderni. Quest’anno celebriamo un traguardo speciale: venti anni di musica, danza, cultura e comunità.”

Il centro storico di Gesualdo, già riconosciuto tra i borghi più affascinanti della provincia di Avellino, diventerà un grande palco all’aperto, animato da concerti, danze tradizionali, spettacoli itineranti e mercatini. Al centro, come sempre, anche la valorizzazione dei prodotti tipici e delle birre artigianali locali, grazie a un’area food & beer dedicata ai sapori irpini.