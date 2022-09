Gesualdo, controlli in un cantiere: denunce, sanzioni e sospensione attività per violazioni in materia di sicurezza

Violazioni in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito dei controlli effettuati dai Carabinieri presso un cantiere edile di Gesualdo.

L’attività, eseguita dai militari della locale Stazione congiuntamente con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, ha portato alla denuncia di quattro persone ritenute responsabili di violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, ai predetti sono state contestate sanzioni per un totale complessivo di oltre 30mila Euro e, per due imprenditori, è stata disposta la sospensione dell’attività lavorativa per gravi violazioni in materia di sicurezza.

Tali controlli, finalizzati tra l’altro al contrasto del lavoro sommerso, proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.