Anziano rinvenuto morto nella sua abitazione di Gesualdo.

Sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda ad intervenire nella serata di ieri, otto dicembre, in contrada Valli presso l’abitazione ad un piano, dove l’uomo, un 84enne solo in casa, non rispondeva più ai ripetuti richiami di amici e vicini. Da lì è partita la richiesta d’aiuto ai caschi rossi.

Entrati nell’abitazione forzando un infisso i Vigili del Fuoco hanno, purtroppo, trovato il corpo dell’anziano esanime.